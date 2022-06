Die Stadt will vorerst nicht auf die Standgebühren der Jahrmarkt-Schausteller verzichten. Das antwortet die Verwaltung auf eine Stadtratsanfrage von Patrick Lang (Grüne).

Lang verwies bei seiner Anfrage darauf, dass die Stadt auch in diesem Jahr auf die Sondernutzungsgebühren für den Außenbereich in der Innenstadt verzichtet. Damit sollen Zweibrücker Einzelhändler sowie Gastronomen, die durch die Pandemie enorm an Umsatz einbüßen mussten, entlastet werden. Lang hätte sich diesen Vorstoß auch für die Schausteller gewünscht, auch diese hätten fast zwei Jahre kaum Umsatz generieren können. Laut Stadtverwaltung gehört der Festplatz an der Rennwiese jedoch nicht zum Sondernutzungsbereich, für Veranstaltungen wie den Jahrmarkt würden privatrechtliche Vereinbarungen mit Gestattungsentgelt abgeschlossen. Der Stadtrat, so die Verwaltung, könne beschließen, dass für den Jahrmarkt keine Standgebühren erhoben werden. Die Verwaltung gibt jedoch zu Bedenken, dass eine solche Entscheidung dann für alle Veranstaltungen und Plätze im Stadtgebiet gelten würde.