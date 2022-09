Schauspieler Matthias Matschke – bekannt ist er unter anderem aus der Fernsehserie „Pastewka“ als Bastian Pastewkas Bruder Hagen – stellt am Sonntag, 25. September, 17 Uhr, im Festsaal des Saarbrücker Schlosses seinen ersten Roman „Falschgeld“ vor. Darin erzählt er von seiner Jugend in der hessischen Provinz der 1980er Jahre. Der Protagonist wächst in einer Neubausiedlung auf. Der Vater ist Pfarrer, die Mutter arbeitet bei der Post. Die erste große Liebe, die Beziehung zum Großvater und das Glücksgefühl, das das Spielen mit dem Commodore 64 auslöst, sind weitere Themen. Matschke wurde 1968 in Marburg geboren. Er wuchs am Rande des Odenwalds auf. Er spielte in dem Film „Sonnenallee“ und in internationalen Produktionen wie „Die Bücherdiebin“ und „Grand Budapest Hotel“, außerdem schlüpfte er in die Titelrolle in der Krimiserie „Professor T“. Karten für die Lesung gibt es in der Buchhandlung Raueiser in Saarbrücken oder in der Tourist-Info im Saarbrücker Schloss, Telefon 0681 5066006.