Die dritte große Zweibrücker Schaufenster-Ausstellung in der Innenstadt rückt an: Nach den Werken von Malern und Bildhauern und den Krippen wird vom 22. Februar an die Wanderausstellung „Glänzende Aussichten“ mit 99 Werken von 40 Karikaturisten zu sehen sein.

City-Managerin Petra Stricker hatte schon im Vorjahr mit dieser Ausstellung geliebäugelt, aber sie ist sehr begehrt und war Jahre im Voraus ausgebucht. Aber andere Interessenten haben wegen Corona und den verordneten Schließungen von Museen und Galerien abgesagt – und Stricker konnte sie kurzfristig nach Zweibrücken holen. Das Zweibrücker Konzept der Schaufenster-Ausstellungen ist auch in Corona-Zeiten machbar.

Die Wanderausstellung tourt seit 2015 in Deutschland. Sie widmet sich der Umwelt- und Gesellschaftspolitik. Auf witzige, verblüffende und manchmal auch erschreckende Weise karikieren die Zeichnungen die Abgründe unseres individuellen Verhaltens, aber auch die großen weltpolitischen Zusammenhänge. Zu den 40 Künstlern gehören Thomas Plaßmann (geboren 1960, FR, Berliner Zeitung), Jan Tomaschoff (geboren 1951, Süddeutsche, Welt), und Nel (geboren 1953, Taz, Waz). Die ausgestellten Karikaturen haben das Format Din A3 und befassen sich mit

Info

Schaufensterausstellung „Glänzende Aussichten“, 99 Karikaturen, 22. Februar bis 22. März. Ladenbesitzer, die mitmachen möchten, werden gebeten, sich zu melden bei citymanagement-zw@gmx.de.