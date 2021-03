Im Saarbrücker Wildpark in der Nähe der Universität des Saarlandes ist am Donnerstag, 4. März, bei den Shropshire-Schafen ein Lämmchen zur Welt gekommen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung handelt es sich hierbei um den ersten tierischen Nachwuchs für dieses Jahr im Wildpark. Weil jetzt noch mit einigen kalten Nächten gerechnet werden muss, wurde das Tierkind mit seiner Mutter sicherheitshalber aus dem Außengehege in einen sicheren Stall umquartiert. Aber auch dort können Besucher das Lämmchen beobachten. Das Umfeld des Stalls ist vom Spazierweg aus gut einsehbar und befindet sich schräg gegenüber der Uhu-Voliere.