Erst am Dienstag wurde in Homburg der Wegfall von 155 Arbeitsplätzen bei Bosch-Rexroth angekündigt. Gleich nebenan folgt tags darauf die nächste Hiobsbotschaft: Der Homburger Standort des Automobilzulieferers Schaeffler hat wohl massiven Anteil am Abbau von 4400 Stellen, die das Unternehmen in Europa bis Ende 2022 zu streichen gedenkt.

Unseren ausführlichen Bericht können Sie hier lesen.