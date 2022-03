Nachdem unbekannte Täter bereits am Wochenende durch einen Einbruch, Sprühereien und Feuer hohen Schaden in einer Werkstatt in der Pirmasenser Straße und an der benachbarten Grundschule anrichteten, wurde in der Nacht zum Dienstag erneut in die Werkstatt eingebrochen. Dort haben die Unbekannten zwei Autos aufgebrochen und beschädigt. Auch eine Scheibe der Werkstatt ging zu Bruch. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 12.000 Euro. Der am Wochenende entstandene Schaden wurde mit 1000 Euro an der Werkstatt und 3000 Euro an der Grundschule und dem Sportplatz beziffert. Die Polizeiinspektion Pirmasens bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.