Bei Kindern verläuft eine Corona-Infektion nicht so schlimm. Heißt es. Mag sein. Aber über die Langzeitfolgen weiß man wenig. Außerdem tragen infizierte Kinder das Virus in die Familien, auch zu Oma und Opa. Man hat die Ausstattung der Schulen und Kindergärten mit Entlüftungssystemen verschlafen. In Zweibrücken sind die Kindergärten erst jetzt mit Entlüftern ausgestattet worden. Bis alle Schulen versorgt sind, ist die Pandemie vermutlich vorbei. Fürsorge sieht anders aus. Den vollständigen Kommentar lesen Sie hier.