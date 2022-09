Die Vorfälle in Zweibrücken, bei denen mit Stahlkugeln geschossen wird, häufen sich. Am Donnerstag wurden zwei weitere Fälle der Polizei gemeldet.

Bereits am 8. September und am 16. September wurden zwei Omnibusse und ein Lastwagen beschädigt. Die Polizei vermutet, dass jeweils mit einer Luftpistole oder Zwille – einer Steinschleuder – geschossen wurde. In einem der neuen Fälle besteht ein räumlicher Zusammenhang mit dem ersten Vorfall auf dem Kreuzberg. Am Mittwoch Abend gegen 21 Uhr wurde eine Wohnungsscheibe in der Virginiastraße mittels einer Stahlkugel zertrümmert. Die Wohnungsinhaberin befand sich zu diesem Zeitpunkt daheim, sie nahm ein lautes Knallgeräusch wahr, als die Scheibe durchschlagen wurde. Als sie zum Fenster eilte und hinaussah, war niemand zu sehen. Die Polizei stellte eine Stahlkugel sicher. Der entstandene Sachschaden dürfte rund 1000 Euro betragen.

In dem zweiten Fall, der angezeigt wurde, besteht sowohl ein räumlicher, als auch ein zeitlicher Zusammenhang zu dem Vorkommnis auf dem Schloßplatz am 16. September. An einem silberfarbenen Ford mit Zweibrücker Kennzeichen, der an diesem Tag um die Mittagszeit in der Bleicherstraße abgestellt war, wurde die Beifahrertür offenkundig ebenfalls mit einer Stahlkugel beschädigt. Der Eigentümer hatte die Beule bereits am vergangenen Freitag bemerkt, konnte sich jedoch zunächst keinen Reim darauf machen, wie der Schaden entstanden sein könnte. Erst nachdem er in der Presse über die Sachbeschädigung des Lasters auf dem Schloßplatz gelesen hatte, erschloss sich ihm ein Zusammenhang mit der Beschädigung an seinem Auto. Die Beule an dem Ford dürfte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht haben. Bisher sind noch keine Personen zu Schaden gekommen, die Polizei schließt aber nicht aus, dass der oder die Täter auch in der nächsten Zeit nochmals zuschlagen. Sie bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung, sachdienliche Hinweis jederzeit mitzuteilen.