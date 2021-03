Bei einem Familienbesuch des Jugendamts hat ein 26-Jähriger im saarländischen Sulzbach am Donnerstag, 5. März, um sich geschossen. Wie die Kripo Saarbrücken berichtet, hatten die Leute vom Jugendamt eine Familie in Sulzbach in der Nähe von Saarbrücken aufgesucht. In die Wohnung seien sie jedoch nicht eingelassen worden. Der Familienvater habe die Besucher vom Amt zunächst mit einem Rohr bedroht, woraufhin diese sich zurückzogen und die Polizei verständigten. Noch bevor diese eintraf, habe der Mann mehrmals in die Luft geschossen, ohne dabei jemanden zu verletzen. Es habe sich vermutlich um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Das Spezialeinsatzkommando des Landespolizeipräsidiums eilte hinzu. Nach kurzen Verhandlungen sei der 26-Jährige an die Haustür gekommen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der Mann sei jetzt in polizeilichem Gewahrsam.