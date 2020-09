Damit sich Schüler auf ihrem Weg zur und von der Schule nicht in die Busse quetschen müssen wie die buchstäblichen Sardinen in die Dose, werden ab Montag weitere Schulbusse eingesetzt. Ein Zählergebnis der Linienbetreiber sowie die Auswertung der Wohnorte der Schüler habe gezeigt, dass in der Corona-Situation weitere Fahrten notwendig seien, teilte die städtische Beigeordnete Christina Rauch mit. Ab Montag werden folgende zusätzliche Fahrten angeboten:

Linie 232: Martinshöhe (ab 6.48 Uhr) über Mörsbach zur Mannlich- Realschule plus beziehungsweise zum Hofenfels-Gymnasium.

Linie 232: Bahnhof Zweibrücken (ab 13.05 Uhr) über den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), Niederauerbach-Tennisplatz nach Mörsbach.

Linie 240: Dellfeld (ab 6.48 Uhr) über Niederauerbach-Tennisplatz und Bahnhof Zweibrücken sowie ab 13 Uhr in der Gegenrichtung ab ZOB.

Linie 231: Wallhalben (ab 6.40 Uhr) über Oberauerbach, Niederauerbach-Tennisplatz, ZOB zum Bahnhof Zweibrücken.

Linie 234: Mannlich- Realschule plus/Hofenfels-Gymnasium (ab 12.55 Uhr) über Niederauerbach-Tennisplatz zum Bahnhof.

Am kommenden Mittwoch befasst sich der Zweibrücker Haupt- und Personalausschuss mit dem Thema „Schülerverkehr“. Bereits seit Ende August bieten Fahrer der Stadtbus Zweibrücken GmbH auf folgenden Linien zusätzliche Fahrten an:

Linie 223: Bubenhausen-Wolfsloch (ab 7.02 Uhr) – ZOB – Mannlich-Realschule plus/Hofenfels-Gymnasium.

Linie 222: Ixheim-Mitte (ab 7.05 Uhr) – ZOB – Mannlich-Realschule plus/Hofenfels-Gymnasium.

Linie 221: Mannlich-Realschule plus (ab 12.55 Uhr) – ZOB – Rimschweiler.