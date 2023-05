Wie und wo können sich junge Deutsche und Franzosen begegnen? Sieben Hofenfels-Schülerinnen zeigen es in einem Video auf dem grenzüberschreitenden Europäischen Mühlenradweg.

Sieben Hofenfels-Gymnasiastinnen vom Grundkurs Bilingual Französisch 11/12 haben mit ihrem Video vom Europäischen Mühlenradweg beim Wettbewerb „Traité de l’Élysée de la jeunesse – Élysée-Vertrag der Jugend“ eine Reise nach Berlin mit ihrer Lehrerin Stefanie Carbon gewonnen.

Was gibt es in dem Film zu sehen? Amelie Herr, Klara Goldmann, Lea Federspil, Katharina Schwarz, Lou Rottländer, Mathilda Ciba und Annabelle Schmidt bewegen sich auf unterschiedlichsten Verkehrsmitteln auf dem Europäischen Mühlenradweg dies- und jenseits der Grenze. Musikalisch untermalt wird das Ganze von Lou Rottländer an der Harfe und Katharina Schwarz mit dem Saxofon. Auf einer Wiese lassen sich die jungen Frauen zu einem deutsch-französischen Picknick nieder. Zu finden ist das Wettbewerbsvideo auf der Webseite des Hofenfels-Gymnasiums. Es trägt den Titel „Sur le chemin de l’amitié – auf dem Weg der Freundschaft“.

Deutsch-französische Zukunftsideen

2023 werden der Élysée-Vertrag und das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass wurde der Wettbewerb im Januar von Libingua, der Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit deutsch-französischem Zug, deren französischem Pendant Réseau Abi-Bac und der französischen Botschaft Berlin ausgeschrieben.

Es sei Aufgabe des Wettbewerbs, sagt Stefanie Carbon, die Lehrerin der sieben Schülerinnen, „zu den Kapiteln des Aachener Vertrags eigene Zukunftsideen für deutsch-französische Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu entwickeln und dies in einem kreativen Lernprodukt darzustellen“. In dem 2019 geschlossenen Aachener Vertrag geht es um die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration mit Kapiteln wie europäische Angelegenheiten, regionale und grenzüberschreitende Kooperation und Nachhaltigkeit.

Ein Begegnungsort wird genutzt

Carbon: „Die Schülerinnen hatten die sehr nachhaltige Idee, den grenzüberschreitenden Europäischen Mühlenradweg als Begegnungsort für deutsche und französische Schulgruppen zu nutzen und dort zweisprachige Schilder aufzustellen, die über deutsch-französische Kooperationen wie das Deutsch-Französische Jugendwerk informieren.“

Passend zum Titel ihres Wettbewerbsbeitrages hat Lou Rottländer ein Logo kreiert. „Gemeinsam wurde das Drehbuch für ein Video in französischer Sprache als kreatives Lernprodukt verfasst“, so Carbon. Der Ideenreichtum und die Kreativität der Gruppe hätten letztendlich auch die Jury des Wettbewerbs überzeugt.

Jetzt freuen sich die Schülerinnen auf eine Reise mit ihrer Lehrerin zur deutsch-französischen Jubiläumswoche Anfang Juli in Berlin.