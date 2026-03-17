Die Mannlich-Realschule plus erwartet im April erstmals eine Schülergruppe aus Dänemark in Zweibrücken. Im Mai steht der Gegenbesuch an – inklusive Kochkurs.

Der Austausch der Mannlich-Realschüler mit Schülern einer Privatschule in Dänemark aus der Stadt Rønde soll keine einmalige Angelegenheit bleiben, sondern sich im Schulalltag etablieren. Das wünscht sich Katharina Sambach, Lehrerin für Geschichte und Biologie an der Mannlich-Realschule plus, die den Austausch mit ihrer Kollegin Patricia Kroll verantwortet.

Zunächst werden die Dänen in Zweibrücken erwartet. Die 24 Schülerinnen und Schüler einer achten Klasse kommen am Sonntag, 19. April. „Montags sind sie komplett in der Schule, um zu sehen, wie bei uns der Unterricht läuft. Wir fahren zur Burg Berwartstein und zum Kletterpark in Homburg, machen eine Stadtführung und kochen zusammen in der Schule“, nennt Sambach einige Programmpunkte. Ein „typisch pfälzisches Gericht“ soll auf den Teller kommen, vielleicht Saumagen. Am 23. April kehren die in Gastfamilien untergebrachten Dänen wieder mit dem Bus heim.

Von Zweibrücker Seite sind laut Sambach aktuell 22 Schülerinnen und Schüler beim Austausch dabei: „Es gab die, die direkt sagten, sie fahren mit. Andere zögerten, trauten sich nichts zu, hatten Angst, nicht gut genug in Englisch zu sein oder das dänische Essen nicht zu mögen.“ Nach dem ersten Kontakt über Snapchat habe sich das geändert. Der Kontakt habe Schüler begeistert und motiviert.

Urwaldpark und Schlossruinen

Für die Mannlich-Schüler, die aus verschiedenen achten und neunten Klassen kommen, geht es vom 16. bis 21. Mai mit dem Bus in die Stadt Rønde. Sie liegt an der Küste, nicht weit von Aarhus entfernt. „Wir werden auch einen Tag nach Aarhus fahren, in einen Urwaldpark gehen, zu Schlossruinen und die dänische Küche beim gemeinsamen Kochen kennenlernen“, kündigt Sambach an. Unterhalten werden sich die Schüler in Englisch.

Sie selbst sei schon in Dänemark gewesen, habe dort eine Freundin besucht und verstehe etwas Dänisch, erzählt Sambach. Der Austausch mit Rønde sei über einen privaten Kontakt zustande gekommen. Finanziert wird die Begegnung von Erasmus, einem Programm der Europäischen Union, das den Austausch von Schülern und Studenten fördert. Geplant ist, dass die Dänen in Zukunft im Frühjahr nach Zweibrücken kommen und die Zweibrücker im Herbst nach Dänemark fahren.