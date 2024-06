Das Sprachzentrum an der Saar-Uni erweitert sein Angebot für Schüler. Zudem gibt es an der Uni ab dem Wintersemester einen neuen Master-Studiengang.

Mitte September starten im Sprachzentrum der Saar-Universität wieder kostenlose Sprachkurse für Schüler der Klassen neun bis 13. Angeboten werden wieder Chinesisch, Japanisch und Russisch, neu auf dem Programm sind Koreanisch- und Türkisch-Kurse. Die Kurse, so die Uni, finden jeweils am Samstagmorgen statt. Ziel des Unterrichts ist, nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur des jeweiligen Landes zu vermitteln. Los geht es mit den Sprachkursen am 14. September, die Anmeldung ist bis Montag, 24. Juni, auf der Uni-Internetseite uni-saarland.de möglich.

Zudem bietet die Saar-Uni ab dem kommenden Wintersemester einen neuen Master-Studiengang an. Im Kurs „Räume, Politiken und Gesellschaften Europas“ werden dabei Humangeografie, Politikwissenschaft und Soziologie miteinander verbunden. Eine Bewerbung ist noch bis zum 31. August möglich.