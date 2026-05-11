Schüler im Landkreis Südwestpfalz sowie in den Städten Pirmasens und Zweibrücken können im Ferienmonat Juli 2026 keinen Nutzen aus dem Deutschlandticket ziehen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gilt das derzeitige Schüler-Ticket für das Schuljahr 2025/26 nur bis zum 30. Juni. Grund ist: Der Juli fällt vollständig in die rheinland-pfälzischen Sommerferien, weshalb während dieser Zeit kein Schulbetrieb stattfindet.

Neue Tickets für das kommende Schuljahr werden vom Abo-Center des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) rechtzeitig an die hinterlegte Wohnadresse versendet. Schüler, die im Juli öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchten, müssen ein Deutschlandticket eigenständig erwerben und bis spätestens 10. Juni bestellen. Zusätzliche Vorsicht ist dabei geboten: Das Ticket muss spätestens bis zum 10. Juli gekündigt werden, um eine automatische Verlängerung ins nächste Monat zu vermeiden.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite des VRN unter www.vrn.de verfügbar. Fragen können auch telefonisch an die Kreisverwaltung unter 06331 809-113 gerichtet werden.