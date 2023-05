Am letzten Spieltag der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar trafen sich am Samstag alle Mannschaften der Liga in Güdingen zum Saisonabschluss: Die Squasher des SC Zweibrücken spielten dabei gegen die SF Idar-Oberstein und den S&F St. Wendel. Zweibrücken trat beim Saisonfinale in der Besetzung Steven Bukenberger, Chris Ulrich, Martin Stahl und Andre Müller an. Beide Spiele gingen dennoch verloren. Gegen Meister Idar-Oberstein unterlagen die Zweibrücker mit 0:4, im Spiel gegen den Siebten St. Wendel mit 1:3. Den Ehrenpunkt gegen St. Wendel holte Martin Stahl mit 11:9, 11:7 und 11:7 gegen Rüdiger Gödel.

In der Abschlusstabelle der Regionalliga belegen die Zweibrücker mit 19 Punkten (aus vier Siegen und zwei gewonnenen Unentschieden) Platz acht und haben damit den Klassenerhalt geschafft.