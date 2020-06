Der Squashclub (SC) Zweibrücken spielt kommende Saison in der Regionalliga. In einer Skype-Videokonferenz hat sich der Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar in dieser Woche zu einem endgültigen Beschluss bezüglich Auf- und Abstiege durchgerungen. Der fiel für die Oberliga-Mannschaft des SC Zweibrücken 1 positiv aus.

Bei Abbruch der Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar im März hatten die Zweibrücker noch auf Tabellenplatz drei gelegen. „Doch da wir aber noch einen kompletten Spieltag nachzuholen hatten, sind wir durch die Quotenregelung jetzt auf Platz zwei hinter dem SC Heidenkopf eingestuft worden und steigen in die Regionalliga auf“, berichtet Zweibrückens Spielführer Martin Stahl.

Laut Verbandssportwart Rüdiger Göttel können die beiden Absteiger aus der Regionalliga – S&F St. Wendel 1 und SC Schängel Koblenz 1 – noch selbst entscheiden, ob sie in die Oberliga zurückgehen oder in der Klasse bleiben wollen. Sollten beide Teams drinbleiben wollen, wird die nächste Saison dann mit zwölf, statt mit zehn Mannschaften gespielt.

„Wann die kommende Runde 2020/21 beginnen kann, steht aber noch in den Sternen“, weiß Martin Stahl. „Denn in vielen Hallen – auch bei uns – hat das Ordnungsamt noch keinen Trainings- und erst recht keinen Spielbetrieb erlaubt.“