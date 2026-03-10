Einen Sieg fuhr die erste Mannschaft des Squash-Clubs Zweibrücken am letzten Spieltag der Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar ein.

In Saarlouis schlugen die Zweibrücker am Samstag den SC Stroke Eleven 2 aus Saarbrücken mit 4:0. Gegen Tabellenführer SC Saarlouis 2 setzte es eine 0:4-Niederlage. In der Abschlusstabelle der regulären Verbandsliga-Saison 2025/26 liegt der SC Zweibrücken damit nun nach fünf Siegen mit 17 Punkten auf Rang drei.

Für Zweibrückens Spielführer Chris Ulrich, der am letzten Spieltag nicht mitspielte, ist das Gesamtergebnis super. „Wir haben eine ordentliche Runde gespielt. Die eingesetzten jungen Spieler machen immer mehr Fortschritte, was man in den einzelnen Begegnungen sehen konnte.“ Erfolgreichster Jugendspieler war Ulrichs 14-jähriger Sohn Collin, der drei Siege einfuhr. Neben den Nachwuchsspielern Julien Ulrich, Eric Köser und Alina Schumacher waren noch Spielführer Ulrich, Andre Müller und Thorsten Kiehm in dieser Spielzeit im Einsatz.

Play-offs am 25. April

Zum Saisonfinale gibt es am 25. April noch die Play-off-Spiele, bei denen die einzelnen Endplatzierungen ausgespielt werden. Zweibrücken als Tabellendritter spielt dabei gegen erneut gegen Spitzenreiter SC Saarlouis 2 und den zweitplatzierten SC Heidenkopf 2, während die Plätze vier bis sechs zwischen dem SFI Boasters Germersheim 3, dem SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 und dem Team des SC Mainz 4 ausgespielt werden. Der Spielort für die Play-offs wird noch festgelegt.