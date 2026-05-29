Der SC Stambach spielt gegen den FV Münchweiler um den Aufstieg in die A-Klasse. Im Hinspiel beim FV setzt SC-Trainer Steven Hörner auf das, was sich bewährt hat.

Zu den 684 Zuschauern, die am Mittwochabend in Hauenstein den 3:1 (2:1)-Sieg des FV Münchweiler über den SC Busenberg im Entscheidungsspiel um Platz zwei in der B-Klasse Ost sahen, gehörte Stambachs Spielertrainer Steven Hörner zwar selbst nicht. Aber natürlich war jemand vor Ort.

„Dennis Hirt und einige Spieler waren aber da und haben gesehen, dass Münchweiler verdient gewonnen hat“, berichtete der Coach des SC Stambach. Am Sonntag ist der SC ab 17 Uhr in Münchweiler im Hinspiel um den Aufstieg in die A-Klasse zu Gast. Der 35-jährige Hörner ist sehr froh, dass sein Team eine Woche Pause hatte und sich bis zum Abschlusstraining am Donnerstag normal vorbereiten konnte. Vielleicht hat Münchweiler gegen Busenberg ja ein paar Körner gelassen, „die Temperaturen derzeit setzen Hobbyfußballern schon etwas zu“. Hoffentlich habe sein Team am Sonntag daher den längeren Atem.

Kein kompletter Blindflug

Auch wenn man während der Runde kaum in Richtung Ost-Staffel der B-Klasse schaut, sei es kein kompletter Blindflug gegen Münchweiler. „Wir kennen die aus Testspielen und natürlich auch den ein oder anderen Spieler wie Julian Kölsch“, sagt der Projektkoordinator im Einkauf der Firma Kubota. „Wir wollen auswärts was mitnehmen, aber nicht rein auf unentschieden spielen. Und im besten Fall am Mittwoch zu Hause alles klar machen“, sagt er mit Blick aufs Heimspiel am 3. Juni ab 19 Uhr.

Der zuletzt angeschlagene Kapitän Matthias Lessel (gegen Bottenbach geschont) sollte spielen können. Christoph Boost fehlt dagegen noch zwei Spiele gesperrt. „Wir versuchen nix Wildes, sondern bleiben bei dem, was die ganze Runde über gut geklappt hat.“ Dass auch Anpassungen mitten im Spiel funktionieren, hat Stambach unlängst mit dem Kreispokalgewinn gegen den SV Ixheim bewiesen.