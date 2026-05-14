Warum der Schütze des entscheidenden Treffers Schuhe mit eingebauter Torgarantie trug.

Mit ein paar Minuten Verspätung startete das Pokalfinale des Fußballkreises Pirmasens/ Zweibrücken am Mittwochabend auf dem Sportplatz des TuS Rimschweiler. Trotz des vorhergesagten Regens wollten sich 850 zahlende Zuschauer die Partie nicht entgehen lassen und sorgten für eine längere Schlange am Kassenstand. Mit Rauchschwaden, Fahnen und Bengalos wurden die Mannschaften des SV Ixheim und des SC Stambach beim Einlaufen eindrucksvoll begrüßt. „Ixheim on Fire“ hatte die gelb-schwarze Fan-Gruppe auf ein Banner als Tagesmotto gemalt.

Das Team von Trainer Thorsten Lahm hatte dann auch zunächst deutlich mehr Feuer in seinen Aktionen. Die Ixheimer schnürten die Stambacher über weite Strecken der ersten 45 Minuten in ihrer Hälfte ein und setzten mit schier endlosem Durchhaltevermögen den Ballführenden immer sofort unter Druck. Der Tabellenzweite der B-Klasse West fand lange keine Lösung für das Pressingverhalten seines Gegners. SCS-Keeper Jonas Schwarz stand mehr im Mittelpunkt, als ihm sicherlich lieb war. Er musste allerdings zumeist nur bei Eckball-Situationen mit den Händen eingreifen. Vielmehr war er damit beschäftigt, seine Vorderleute passend anzuweisen.

Rubans Kunstschuss

Die Ixheimer agierten meist über ihre linke Angriffsseite. Sie suchten vorwiegend Mittelstürmer Steven Mathieu oder probierten es mit Schüssen aus der Ferne. In Minute 18 passierte es: Nachdem Marcel Hahn etwa 18 Meter vor der Torlinie zu Fall gebracht worden war, zirkelte Maik Ruban aus dem linken Halbfeld den Ball mit viel Effet zum 1:0 für den SVI in den Torwinkel. Stambachs Torwart schaute da nur bewundernd zu.

In der Folge wirkte es so, als seien die Stambacher nur bestrebt, den Rückstand nicht größer werden zu lassen. Und den Ixheimern war anzumerken, dass sie sich für die beiden Punktspielniederlagen revanchieren wollten. Eine gute Ausgleichsmöglichkeit besaß der SCS aber vor der Pause: Cedric Keßler kam durch einen Abpraller nach einem Pressschlag in die Situation, nur noch Ixheims Keeper Steffen Hunsicker vor sich zu haben. Keßler vergab allerdings überhastet.

Leßmeister erst Pechvogel

„Alles oder nix – holt den Pokal“, hatten die SCS-Fans auf ein Banner geschrieben. Das nahm sich ihre Mannschaft nach dem Seitenwechsel zu Herzen. Sie drängte nun die Ixheimer in deren Hälfte zurück. Binnen drei Minuten (48., 49., 50.) schossen die Stambacher Steven Hörner, Tim Leßmeister und Marcel Boßlet jeweils nur knapp am SVI-Tor vorbei.

Das 1:1: Marcel Boßlet überwindet SVI-Keeper Steffen Hunsicker. Foto: Wille

Als sich SCS-Außenstürmer Tim Leßmeister in Spielminute 75 von links parallel zur Strafraumlinie durchtanzte und abziehen wollte, dabei aber den Ball verfehlte und ein Luftloch trat, kamen die ersten Gespräche unter den Stambacher Fans auf, dass ihre Mannschaft heute wohl noch zwei Stunden spielen könnten, ohne ein Tor zu erzielen. Dies widerlegte der emsige Marcel Boßlet seinem Tor zum 1:1 (79.).

Maurer hadert

Bitter für Ixheim, dass sie in der letzten Spielminute das entscheidende Gegentor kassierten. Ausgerechnet Leßmeister gab dem Ball im Gewühl im Fünfmeterraum die entscheidende Berührung zum 2:1 (90.).

„Wir müssen aus unseren Möglichkeiten in der ersten Halbzeit zwei weitere Tore machen“, haderte hinterher Ixheims Spielführer Jonathan Maurer und fügte hinzu: „Ich weiß nicht, warum wir so eine zweite Halbzeit spielen. Wir waren einfach nicht mehr da.“ SVI-Vorstand Sascha Grimm sprach trotz des verlorenen Pokalfinals von einer „super Saison“ seines Vereins. Grimm weiter: „Wir haben keine Abgänge und eine junge Mannschaft, die weiter zusammenwächst.“

Veith spielt mit „Turban“

SCS-Spielertrainer Dennis Hirt wies nach dem Schlusspfiff Leßmeister darauf hin, dass in seinen Schuhen eine eingebaute Torgarantie sei. „Die Schuhe sind von Dennis, ich habe keine mit Eisenstollen, er hat sie mir geliehen“, erzählte der Siegtorschütze, der erlebte, wie eng Misserfolg und Erfolg beisammen liegen. „Ich komme unglücklich vor dem Schuss mit links selbst an den Ball und trete ihn mir weg, das passiert halt auch mal. Wir haben aber die ganze Zeit weiter versucht, auf Sieg zu spielen – und das ist uns letztlich gelungen.“

Ixheims Defensivmann Nicolas Veith stand fast das komplette Spiel mit einem „Turban“ durch. Nach einem Zusammenprall im Kopfballduell trug er eine Platzwunde davon, steckte dies aber weg und spielte mit Verband weiter. „Ich brauche jetzt erst mal eine Flasche Bier und nachher wird nach dem Kopf geschaut, ob es genäht werden muss“, sagte Veith kurz nach dem Abpfiff.