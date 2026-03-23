Das vor knapp zwei Wochen wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes ausgefallene Halbfinale im Kreispokal wird am Dienstag ab 19 Uhr nachgeholt. Wer macht das Rennen?

Heimrecht im Pokalhalbfinale hat der Tabellenführer der B-Klasse, der sich am Sonntag im Top-Spiel mit einem 0:0 von der SG Knopp/ Wiesbach trennte. Damit gaben die Stambacher überhaupt erste Punkte in einer Liga-Heimpartie ab, hielten den Tabellenzweiten aber auf unverändertem Abstand. Ihre beeindruckende Serie konnten sie ausbauen: Sie sind nach 21 Ligapartien noch ohne Niederlage. Obendrauf kommt ihr Weg durch den Kreispokal mit vier Siegen.

Eine ähnlich gute Spielzeit 2025/26 liefert der SVN Zweibrücken eine Etage höher ab. 17 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen lassen sie seit Wochen von der Spitze der A-Klasse grüßen und gleichzeitig vom Aufstieg träumen. Allerdings erlebten die Jungs von Spielertrainer Mentor Shabani am Sonntag keinen zufriedenstellenden Spieltag. Sie erfuhren erstmals in diesem Jahr, wie sich eine Niederlage anfühlt: Beim SV Hermersberg II zogen sie mit 0:2 den Kürzeren.

Zweibrücker reisen mit Top-Stürmer-Trio an

Ein Favorit fürs Pokalhalbfinale ist nicht wirklich auszumachen. Zwar spielt der SVN eine Klasse höher, dafür dürften die Platzverhältnisse den Stambachern entgegenkommen. Die Niederauerbacher reisen mit einem Sturmtrio an, von dem alle drei Spieler unter den ersten Zehn der Torjägerliste stehen. Die Gastgeber bewiesen dagegen nach dem Ausfall ihres Torjägers Dennis Hirt, dass sie auch verteidigen können. Es bleibt ein offenes Rennen, das am Dienstagabend bei gutem Wetter und möglichst großer Kulisse spannend und fair wird.

Für einen Klub allerdings wird der Traum vom möglichen Double trotz einer bislang hervorragenden Saison platzen. Ermittelt wird der Finalgegner des SV Ixheim (B-Klasse), der sein Halbfinale gegen den klassenhöheren SV Lemberg mit 5:3 gewann.