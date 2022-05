Ein 55-jähriger französischer Sattelzugfahrer, der sich auf sein Navigationsgerät verlassen hatte, fuhr sich am frühen Mittwochmorgen in der Wackenstraße beim Abbiegen in die Heroldstraße fest. Die Heroldstraße ist die kleine Seitenstraße an der Ecke der Pizzeria San Remo, wo die Brücke über den Bahneinschnitt zum früheren Evangelischen Krankenhaus führt. Bei seinen Rangierversuchen beschädigte der Laster drei geparkte Autos teils erheblich und verursachte einen Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Autobesitzer wurden gegen halb vier von der Polizei geweckt und parkten ihre Fahrzeuge um, so dass der festgefahrene Sattelzug wieder manövrierfähig war und von der Polizei aus dem Wohngebiet gelotst werden konnte. Der Fahrer wurde kostenpflichtig verwarnt.