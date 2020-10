Ein Sattelschlepper hat am Mittwoch in der Steinhauser Straße beim Fahrspurwechsel einen Hyundai beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht fuhr der Hyundai-Fahrer um 13.15 Uhr von Hornbach kommend in den Turbo-kreisel ein, um diesen an der Ausfahrt nach Hornbach wieder zu verlassen. Er nutzte dabei die rechte Spur. Von hinten, so die Polizei, näherte sich der Sattelschlepper mit dem Aufdruck „Trailned Holland“, der das Auto bei einem Wechsel der Fahrspur touchierte. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung A8. Der Autofahrer folgte ihm und nahm ein Foto des Lkw-Hecks auf – allerdings war dort kein Kennzeichen angebracht.