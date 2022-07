Die Neunkircher Deutsch-Metal-Urgesteine Satanic Voices geben sich am Freitag, 15. Juli, am Ufer des Niederbexbacher Weihers zwischen Bexbach und Kirkel-Altstadt die Ehre. In ihrer aktuellen Besetzung mit den drei Gründungsmitgliedern Uwe „Fitsch“ Fischer (Gitarre), Dirk „Haas“ Gerber (Schlagzeug) und und Sänger Uli „Jule“ Hüpgen lassen es die sechs saarländischen Rocker vor dem Fischerhütte des ASV Niederbexbach krachen. Auch Bassist Georg „Atom“ Zott und Gitarrist Robby Fuchs sind dabei, wenn dem Publikum typische Voices-Kracher wie „Lerchesflur“, „Kelly Bundy“, „Autos, Geld und geile Weiber“ und „Der Suff und Susanne“ um die Ohren gehauen werden. Einlass wird ab 18 Uhr gewährt, als Support Act ist die Band Sonic Dynamite mit an Bord. Der Eintritt kostet zehn Euro; die Adresse der Fischerhütte lautet Bliestalstraße 1 in Bexbach.