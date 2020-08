Sie schreibt über die Nordsee, vor allem über die Insel Sylt, die Zweibrückerin Sarina Wolf. Die Kurzgeschichten aus ihren zwei Büchern mit „Sylter Strandkorngeschichten“ eignen sich gut für eine luftige Sommerlesung. Die bietet sie am Montag, 10. August, 16 Uhr im Zweibrücker Rosengarten an der Venusstatue, also mitten im Grün. „Nordseeatmosphäre“ will sie den Zuhörern präsentieren. Was sie liest, verrät sie jedoch vorher nicht. Wer zuhören will, muss den üblichen Eintritt in den Rosengarten von 4,50 Euro zahlen.