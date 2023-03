Am Freitag, 31. März, um 18.30 Uhr möchte Sarina Keller ihre Zuhörer im Dellfelder Bürgerhaus wieder verzaubern. Viele Kurzgeschichten mit dem passenden Titel „Die Magie der Nähe“ hat sie im Gepäck.

Die Zweibrücker Autorin und Lehrerin ist sozusagen eine Gefühlsexpertin und versetzt sich in ihren Texten in verschiedene Menschen hinein. Ihr Markenzeichen: Ihre säuselnde, sanft-träumerische Stimme, die manchmal auch Transportmittel für erotische Ausflüge ist. Ostern scheint Sarina Kellers Zeit zu sein: Schon letztes Jahr las sie an Ostermontag in der Zwinglikirche in Niederauerbach. In der Himmelsbergkapelle war sie auch schon oft, oder im Zweibrücker Rosengarten. Aber eine Stimme ist ihr nicht genug: Fast immer hat sie musikalische Verstärkung an ihrer Seite. Diesmal sogar gleich mehrere: Der Gesangverein Eintracht Falkenbusch wird unter Leitung von Mareike Conrad ihre Geschichten weitertragen. Keller achtet darauf, dass die Musik zu den Texten passt. Oft inspirieren sich Autorin und Musiker dann gegenseitig, hat sie letztes Jahr erzählt. Das ist auch nicht schwer. Beispiel gefällig? „Sie gab sich diesem zarten Netz aus Licht hin, das sie verband, durchdrang und schützend umgab. Ein Kokon aus den seidenen Fäden des Lichts, aus Liebe gewebt.“