Vier Mitarbeiter des Roten Kreuz haben am Montagmorgen einen Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt, verfolgt und beim alten evangelischen Krankenhaus überwältigt. Das berichtet die Zweibrücker Polizei in einer Pressemitteilung.

Gegen 8.30 Uhr ist der 38-jährige Dieb, der nur wenig später ein Auto aufgebrochen hat, an der Rettungswache des Roten Kreuzes in der 22er Straße umhergelaufen, dabei hat er laut Polizei den Innenraum von mehreren geparkten Autos genau unter die Lupe genommen. Drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben ihn dabei schon beobachtet. Anschließend ist der Dieb aber wieder von dannen gezogen, hat sich auf einer Mauer in der Nähe niedergelassen und telefoniert. Kurz darauf, als er sein Telefonat beendet hatte, ging er zielgerichtet auf einen weißen Seat Altea zu, schlug dort mit dem Ellenbogen die Scheibe der Beifahrertür ein, stahl eine im Innenraum liegende Handtasche und floh vom Tatort.

Laut Polizei hat er dabei aber die Rechnung ohne die drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes gemacht, die verfolgten den Dieb sofort, ein vierter verständigte die Polizei. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes jagten dem Dieb bis zur Liegendeinfahrt des ehemaligen evangelischen Krankenhauses hinterher, dort versteckte der sich in einer Hecke. Den drei Mitarbeitern gelang es, den Mann zu stellen und der Polizei zu übergeben. Sein Handy warf der 38-Jährige auf der Flucht in eine Hecke, zuvor hat er allerdings die SIM-Karte des Telefons noch in einen Kanalschacht bugsiert.

Die Polizei fand im Rucksack des Autodiebes weiteres Diebesgut: eine Digitalkamera, einen Receiver, ein Navi sowie zwei Handys. Die Beamten stellten die Elektroartikel sicher. Der 38-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt, so sei er in der Vergangenheit bereits wegen Drogenbesitzes aufgefallen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Dieb, hat ihn aber vor Ort laufenlassen.