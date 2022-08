Ende Juli ging einmal der Sprit aus, weil die Anlieferung aus der Raffinerie nicht klappte, Anfang August sorgte dann ein angebohrtes Stromkabel für vier Tage Stillstand an den Zapfsäulen und der Waschstraße. Die nun angekündigte Schließung ist aber eine geplante: Von Dienstag, 13. September, mit Donnerstag, 15. September, wird die Tankanlage von Globus an der Gottlieb-Daimler-Straße wegen Bauarbeiten geschlossen. Das kündigte die Leitung der Globus-Markthalle Einöd an, zu der die Tankanlage unweit der Autobahnauffahrt zur A 8 gehört. An den drei Tagen soll der Bodenbelag saniert werden. Zuletzt habe man den vor zehn Jahren großflächig erneuert, nun bestehe wieder Handlungsbedarf. Während der Bauarbeiten wird die Zufahrt nach Globus-Angaben komplette gesperrt, auch die Waschstraße sowie die Wasch- und Reinigungsanlagen für Selbstbediener werden dann nicht in Betrieb sein.