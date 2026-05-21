Schon 2024 war geplant, die Straßendecke in der Hauptstraße in Krähenberg zu erneuern. Für 2027 steht sie endlich auf der Ausbauliste.

Bereits im Jahr 2020 war die Sanierung der Krähenberger Hauptstraße ein Thema gewesen. Auch beim Wasserzweckverband Sickingerhöhe-Wallhalbtal, der 550 Meter Wasserleitung, 35 Hausanschlüsse, 15 Hauptschieber und Hydranten erneuern wird. „In Krähenberg liegt wohl die älteste Wasserleitung in unserem Gebiet“, hatte Werkleiter Joachim Becker bereits bei der Sitzung des Wasserzweckverbandes im Jahr 2020 festgestellt, als die Versammlung den Beschluss fasste, die Leitung zu erneuern. Bei dieser handelt es sich noch um eine handgeformte Gussleitung, die über 85 Jahre alt ist. Schon damals war festgestellt worden, dass es einst Qualitätsarbeit war, denn Wasserrohrbrüche sind kein Problem in der Hauptstraße. Das gilt bis heute. Allerdings ist die Leitung mittlerweile so mit Ablagerungen zugesetzt, dass nur noch wenig Wasser durchkommt.

Andere Straßen wurden vorgezogen

Bereits im Jahr 2015 war wegen des geringen Wasserdurchflusses die Hauptversorgungsleitung zwischen dem Wasserhochbehälter auf der Knopperhöhe und Krähenberg (bis zur Kreuzung Unterer Weg/Hauptstraße) erneuert worden. Das hat dazu beigetragen, dass deutlich mehr Wasser durch die Leitung kommt. Um den letztendlich gewünschten Durchfluss zu erreichen, wird nun – wie bereits 2020 beschlossen – die restliche Leitung erneuert. Man habe bei diesen Arbeiten auf ein Signal des LBM gewartet, wann dieser die geplante Straßendeckensanierung vornehmen wird. Über die abgestimmte Maßnahme sollen Synergieeffekte erreicht werden, unter anderem sollen Kosten gespart und die Beeinträchtigungen für die Anlieger so gering wie möglich gehalten werden.

Die geplanten Arbeiten in der Krähenberger Hauptstraße haben sich unter anderem verschoben, weil zwischenzeitlich Arbeiten an der Landesstraße zwischen Wiesbach und Käshofen vorgezogen werden mussten. Jetzt hat der LBM signalisiert, die Straßensanierung für 2027 im Plan stehen zu haben.

Auf Ampel soll weitgehend verzichtet werden

Deshalb werden nun im ersten Ausbauschritt seitens des Wasserzweckverbandes die Arbeiten an der Wasserleitung vorgenommen, 471.200 Euro kostet das. Die Firma Maue aus Schopp wird die Arbeiten ausführen, die abschnittsweise vorgenommen werden. Dazu wird die Straße halbseitig gesperrt. Ein Bauabschnitt soll maximal 50 Meter lang sein. Das ermögliche es, weitgehend auf eine Ampelregelung zu verzichten.

Wenn die Arbeiten an den Wasserleitungseinrichtungen abgeschlossen sind, wird die Straßendecke zunächst nur provisorisch hergestellt. 2027 folgt seitens des LBM die Erneuerung der Straßendecke. An den Kosten dafür wird sich der Wasserzweckverband, anteilig der Fläche, die er für den Leitungsbau benötigte, beteiligen.