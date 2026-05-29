In der Steinhauser Straße in Zweibrücken muss die Fahrbahndecke saniert werden. Parallel wird auch die Verkehrsführung geändert. Davon sollen vor allem Radfahrer profitieren.

Am Montag, 1. Juni, starten die Bauarbeiten in der Steinhauser Straße. Darüber informiert die Stadtverwaltung Zweibrücken. Schon einen Tag vorher, am 31. Mai, werden zwischen 8 und circa 18 Uhr Trinkwasserleitungsbau-Maßnahmen durchgeführt. In dieser Zeit kann es laut den Stadtwerken zu Trinkwasser-Druckschwankungen im Areal um den Fasanerieberg, in der Canada-Siedlung und in der Sauerbruchstraße kommen.

Im Zuge der Sanierung wird die bisher dreispurige Fahrbahn in der Steinhauser Straße auf zwei reduziert. Zusätzlich werden beidseitige Radverkehrsstreifen eingerichtet. Ziel des Umbaus ist eine moderne und sichere Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sowie eine bessere Einbindung des Radverkehrs in den innerstädtischen Verkehr.

Drei Abschnitte unter Vollsperrung

In den ersten 14 Tagen finden zunächst vorbereitende Arbeiten statt. Dabei werden unter anderem beschädigte Bordsteine sowie defekte Rinnenplatten ausgetauscht. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Die Molitorstraße, die Seilerstraße sowie die Steinhauser Straße bleiben – mit Einschränkungen – weiterhin befahrbar.

Im Anschluss beginnt die eigentliche Deckensanierung. Die Gesamtmaßnahme ist in vier Bauabschnitte gegliedert, die jeweils etwa drei Wochen dauern sollen. Die ersten drei Bauabschnitte werden unter Vollsperrung ausgeführt. Der vierte und letzte Bauabschnitt erfolgt unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung.

Die Stadtverwaltung bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Mit der Maßnahme werde die Verkehrssicherheit erhöht und die Steinhauser Straße an die heutigen Anforderungen einer zeitgemäßen und nachhaltigen Mobilität angepasst.