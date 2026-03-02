Der marode Abschnitt der Mittelbacher Kirchentalstraße soll saniert werden. Darüber ist sich der Ortsbeirat einig. Offen bleibt jedoch die Finanzierung.

Die Mittelbacher Kirchentalstraße – genauer der Abschnitt zwischen Dorf und Rechentalerhof – ist in schlechtem Zustand. Darüber herrschte im Mittelbacher Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung Einigkeit. Ortsvorsteher Aaron Holaus sagte: „Die Straße hat einen großen Sanierungsbedarf.“ Nach Schätzung des Zweibrücker Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) würde die Sanierung rund 350.000 Euro kosten. Doch der Knackpunkt ist die Finanzierung.

Ein Ausbau über wiederkehrende Beiträge ist nicht möglich, da das knapp einen Kilometer lange Stück formal als Feldweg gilt. Eine Finanzierung über den städtischen Haushalt scheidet aus, weil die Mittel fehlen. Holaus sieht dennoch eine „große Chance“: Er will über den Rheinland-Pfalz-Plan einen Förderantrag beim Land stellen. Sollte dieser Erfolg haben, würde das eine deutliche Finanzspritze für die Stadt bedeuten. Der Ortsbeirat stimmte einstimmig zu, einen entsprechenden Förderantrag auszuarbeiten, der vor der endgültigen Abgabe noch vom Stadtrat genehmigt werden muss.

Erfolg des Antrages angezweifelt

Im Gremium gab es dennoch Zweifel, ob das Land den Antrag bewilligt. Kurt Christ betonte, dass die Straße dringend saniert werden müsse, äußerte aber Bedenken, „ob das über die Mittel klappt“. Er verwies zudem auf weitere Feldwege im Ort, die ebenfalls in schlechtem Zustand seien. Der ehemalige Ortsvorsteher Kurt Dettweiler sagte: „Die Straße ist kaputt. Punkt.“ Er regte an, die Jagdgenossenschaft einzubinden, da es sich um einen Feldweg handle.

Es folgte eine lebhafte Diskussion im Ortsbeirat. Eine Alternativlösung zum Förderantrag ergab diese jedoch nicht. Ralf Hunsicker brachte es letztlich auf den Punkt: „Warum nicht einfach mal machen?“ Nur zu diskutieren helfe nicht weiter.