Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Althornbach soll saniert werden. Dem stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig zu. Laut Bürgermeister Bernd Kipp ist das Gebäude, in dem bis vor wenigen Jahren noch das Schützenhaus untergebracht war, stark reparaturbedürftig. Nun soll das Dach saniert und die Fenster sowie die Eingangstür ausgetauscht werden. Kosten: rund 28 000 Euro. Die Gemeinde will beim Land einen Förderantrag für die Sanierung stellen. Kipp hofft indes, dass in zwei bis drei Jahren wieder eine Gaststätte oder Kneipe in den ehemaligen Bahnhof einzieht. Die geplante Sanierung stehe dem Plan nicht im Wege. „Da zieht es ja durch alle Ecken und Enden“, so Kipp.