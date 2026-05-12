Seit August vergangenen Jahres hat der TSC Zweibrücken sein Freizeitangebot um Walking Football erweitert. Übersetzt bedeutet das „Fußball im Gehen “.

Die gelenkschonende Variante des Kickens wurde speziell für ältere Menschen sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen entwickelt. Das Besondere: Gehen ist erlaubt, Laufen und Kopfbälle sind dagegen streng verboten. Ein Fuß muss stets den Boden berühren, der Ball darf nicht höher als einen Meter gespielt werden. Körperkontakt und Torhüter gibt es auch nicht. Gespielt wird meist im Modus Sechs gegen Sechs auf Kleinfeldern, mit drei Meter breiten und einen Meter hohen Toren.

Am Samstag fanden am Wattweiler Berg erstmals zwei Turniere nach diesen Regeln statt. Am Vormittag stand ein Freundschaftsturnier mit Mannschaften aus St. Ingbert, Quierschied und Wörschweiler auf dem Programm. Am Nachmittag folgte das erste Ottmar-Walter-Qualifikationsturnier, veranstaltet von der Fritz-Walter-Stiftung. Zu Gast beim ausrichtenden TSC Zweibrücken waren die „Walking Hämmel Waldsee“ sowie die Spielgemeinschaft Weinsheim II. Zwei weitere Mannschaften hatten kurzfristig abgesagt, sodass Gastgeber und Gäste automatisch für die nächste Runde qualifiziert waren. Gespielt wurde je einmal 15 Minuten ohne Seitenwechsel.

Lob für die Kameradschaft

Unter den Zweibrücker Spielern war auch der 21-jährige Philipp Neubauer. Er sei fußballbegeistert, habe aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen jedoch nur schwer Anschluss an eine „normale“ Mannschaft gefunden. Trainer Harald Nentwig habe ihm schließlich empfohlen, mal beim TSC-Probetraining für Walking Football vorbeizuschauen. Seitdem nehme er regelmäßig an den Übungseinheiten teil und fühle sich dort vor allem wegen der guten Kameradschaft bestens aufgehoben.

Auch Matteo Genova gehört zur Walking-Football-Gruppe des TSC. Der 60-Jährige hatte sich bereits vor zwei Jahren nach Angeboten in der Region erkundigt – damals allerdings vergeblich. Erst im August 2025 wurde er auf das Angebot des TSC aufmerksam. „Es gibt ja nichts Schöneres, als abends auf dem Fußballplatz ein wenig zu kicken“, sagt Genova. Wegen seiner Knieprobleme könne er aber weder am regulären Training teilnehmen noch in einer AH-Mannschaft spielen. „So kann ich mich wenigstens hier noch ein bisschen ausleben und mich in die Gemeinschaft einbringen“, stellt er fest.

Rennen ist nicht erlaubt

Anfangs habe er sich allerdings umgewöhnen müssen. „Wenn du den Ball bekommst, hast du immer noch im Kopf: Ball nehmen und losrennen. Aber das ist hier eben nicht erlaubt“, erzählt er schmunzelnd. Statt Schnelligkeit seien beim Walking Football Übersicht und Spielverständnis gefragt. Ein schöner Nebeneffekt für ihn: Gelegentlich trifft er auf dem Sportplatz auch seinen Sohn Luca, der für die erste Mannschaft des TSC Zweibrücken aufläuft.

Die einzige Frau im Teilnehmerfeld war Ivonne Buchheit. Die 50-Jährige spielte rund drei Jahrzehnte aktiv Fußball und gehörte lange zur ersten Frauenmannschaft des TSC. „Das Fußballfieber steckt immer noch in mir“, sagt sie. Wegen ihrer Knieprobleme komme intensiver Sport jedoch nicht mehr infrage. Walking Football sei da ein idealer Ausgleich. Auch sie habe sich zunächst daran gewöhnen müssen, nicht dem Ball hinterherzurennen oder in Zweikämpfe zu gehen.

17 Männer und vier Frauen

Neben Harald Nentwig betreut auch Jürgen Tüllner die Walking-Football-Abteilung des TSC. Bei Turnieren steht er selbst als Spielertrainer auf dem Platz. „Seit dem Start im vergangenen Jahr ist unser Kader auf 17 Männer und vier Frauen angewachsen, die mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr trainieren“, berichtet Tüllner. Anfangs hätten viele dem neuen Angebot skeptisch gegenübergestanden. Nach einem Schnuppertraining seien die Vorbehalte jedoch meist schnell verschwunden.

Nach dem Turnier zog Trainer Nentwig ein positives Fazit: „Es verlief alles erfreulich fair. Zwar wurde nachmittags nach Wettbewerbsregeln gespielt, aber Spaß und Geselligkeit kamen trotzdem nicht zu kurz.“ Natürlich gebe es gelegentlich kleinere Zusammenstöße oder man trete sich gegenseitig auf den Fuß, doch alles habe sich im Rahmen gehalten. Besonders freute ihn der Ausklang des Tages: Gemeinsam mit dem Team aus Waldsee saß man noch bis in den Abend zusammen, knüpfte Kontakte und schloss neue Freundschaften.