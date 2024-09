Wie man das Thema Sonne vertanzen kann, zeigt Tanzlehrerin Susanne Gauf mit ihren Gruppen in ihrer Jubiläums-Show.

15 Jahre Tanzstudio „Sandance“ in Zweibrücken – das feiert Inhaberin Susanne Gauf am Samstag, 14. September, mit einer großen Jubiläums-Show. Dafür gibt es noch Karten.

Die mit Pause etwa zweieinhalbstündige Show steigt ab 18 Uhr in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums. Bereits seit Anfang des Jahres laufen dafür die intensiven Vorbereitungen der diversen Tanzgruppen von „Sandance“. Unter dem Motto „Sunshine, Sunrise, Sandance“ haben alle Darbietungen etwas mit dem Thema Sonne zu tun. Die Mittwochgruppe der Sechs- bis Achtjährigen führt zum Beispiel den Tanz mit dem Titel „Wenn die Sonne ins Meer droppt ...“ auf.

Jetzt am Samstag ist große Generalprobe vor Ort. „Für jeden einzelne Choreografie muss ja in der Aula noch extra das Licht eingestellt werden“, sagt dazu die 59-jährige Chefin des Tanzstudios. Gauf schätzt, dass etwa 500 Menschen in der Aula Platz finden, rund 400 Karten sind bisher verkauft. „Es sind also noch ein paar Karten zu haben“, wirbt sie lachend.

Info

Jubiläumsshow „Sunshine, Sunrise, Sandance“ am Samstag, 14. September, ab 18 Uhr, Aula des Hofenfels-Gymnasiums

Vorverkaufspreise: Erwachsene 18 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 15 Euro

Karten bestellen bei Susanne Gauf; im Tanzstudio Sandance, per Telefon 0173 3044133 oder per Mail an susanne.gauf@gmx.de. sai