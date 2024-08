An diesem Samstag und Sonntag kann man in Bliesbruck-Reinheim in die Zeit der Alten Römer eintauchen. Dann werden römische Truppen ihre Lager im Europäischen Kulturpark aufschlagen. Das Spektakel findet sowohl in der Römischen Villa von Reinheim als auch in Bliesbruck statt. In der Römischen Villa (jeweils geöffnet von 10 bis 19 Uhr) bekommt man Einblicke ins antike Handwerks-, Unterrichts- und Badewesen. Der Kulturpark verspricht ein Spektakel für die ganze Familie. Es gibt Mitmachaktionen, etwa kann man am römischen Unterricht teilnehmen. Manche Mitmachangebote (jeweils von 11 und 16 Uhr) kosten etwas. Man kann seine eigene Duftsalbe herstellen oder Handarbeiten lernen. In Bliesbruck (geöffnet am Samstag von 10 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr) gibt es Wagenrennen, Schnitzeljagd oder Militärmanöver. Sklavenhändler und Geschirrhändler streifen in römischen Gewändern durchs Gelände. Es gibt Live-Musik, Essen und Getränke. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kinder unter 12 Jahren zahlen keinen Eintritt.