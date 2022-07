„Da ist einfach kein System und wenig Nachdenken dahinter.“ Das sagt Tassilo Wilhelm, Geschäftsführer des ASB Zweibrücken, über die Regel, dass Coronatests jetzt Geld kosten.

Im Gasthaus Drumm wurde im Laufe der Jahrzehnte offenbar einiges aus der Taufe gehoben, nicht nur die Zweibrücker Rundschau. Die Gründungsversammlung des Zweibrücker Arbeiter-Samariter-Bunds ging wo über die Bühne? Genau: im Gasthaus Drumm. 1970 war das. Tassilo Wilhelm, der Zweibrücker ASB-Geschäftsführer, hat ein Dokument vom Mai 1980 zum Jubiläum „Zehn Jahre ASB Zweibrücken“ gefunden und uns am Freitag mit in die gläserne Redaktion gebracht. „Am 7. Februar 1970 fand im Gasthaus Drumm die Gründungsversammlung statt. 21 aktive Helferinnen und Helfer bildeten die Basis zum Aufbau des Zweibrücker Ortsverbands“, steht darin.

Damals hatte der ASB, der heute in Bubenhausen ansässig ist, noch keine eigenen Räume. Aber im Nebenraum des Gasthauses Drumm durften die jungen Samariter ihre Übungsabende abhalten. Ein Jahr lang blieb man dort, doch bereits 1971 war die Kolonne Zweibrücken, wie es früher hieß, so stark geworden, dass ein größeres Vereinslokal her musste. Der ASB zog um in die alte Ernstweiler Schule, die eigentlich als Seniorentagesstätte genutzt wurde. Dem Gasthaus Drumm fühlten sich die Zweibrücker Samariter aber nach wie vor sehr verbunden, so Wilhelm.

Neue Testverordnung „Bürokratie hoch drei“

Tassilo Wilhelm selbst kam 1975 zum ASB und hat seitdem einiges erlebt, was das Gesundheitswesen angeht. Immer schon auf die Palme gebracht habe es ihn, wenn es zu bürokratisch wurde, wie er in der gläsernen Redaktion verriet. Aktuell ärgert er sich über die neue Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die kostenlose Tests auf bestimmte Personengruppen beschränkt. „Da hat sich mal wieder keiner Gedanken gemacht, was das für die Leute vor Ort konkret bedeutet“, nimmt Wilhelm kein Blatt vor den Mund.

Zwar könne man ja weiterhin an kostenlose Tests kommen, doch dafür müsse man ein zweiseitiges Formular ausfüllen beziehungsweise ausfüllen lassen. Beispiel: Jemand will einen Angehörigen im Altenheim besuchen und sich vorher testen lassen. Das zählt als Test, der nicht bezahlt werden muss. Indes: Der oder die Betreffende muss zuerst ins Altenheim, sich dort bestätigen lassen, dass er Angehöriger eines Bewohners ist, und dann erst kann er mit diesem Formular zum ASB kommen. „Bürokratie hoch drei“ nennt das Tassilo Wilhelm.

Wer sich ohne Anspruch testen lassen will, zahle zwölf Euro. Darauf hätten ASB und Rotes Kreuz sich geeinigt. Allerdings habe so gut wie jeder einen Anspruch, so alle, „die zu einer Person Kontakt haben werden, die das 60. Lebensjahr vollendet hat“, wie es in der Verordnung steht. Wilhelm glaubt auch, dass das gar nicht alles kontrolliert und nachvollzogen werden kann. „Da ist einfach kein System und wenig Nachdenken dahinter“, findet der ASB-Chef.

Pflegekräfte aus Marokko

Noch eine dritte Sache triebt Wilhelm um: „Wir suchen seit Monaten händeringend Pflegefachkräfte und Auszubildende, aber wir haben noch keine einzige Bewerbung bekommen.“ Nun suche er über ein Programm zur Unterstützung regulärer Arbeitsmigration zwischen Nordafrika und Europa, das die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit anbietet, neue Kolleginnen und Kollegen. „Mit zwei Pflegekräften aus Marokko stehe ich per E-Mail in Kontakt, demnächst werden wir uns per Videoanruf kennen lernen“, sagt Wilhelm, der hofft, sie für den Einsatz in Zweibrücken gewinnen zu können.