Am Freitag wurden zwischen 11 und 18 Uhr aus der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Blieskastel-Aßweiler mehrere sakrale Gegenstände entwendet. Die Kirche war Zeitpunkt nicht verschlossen. Bei den Gegenständen, die sich alle am Altar befanden, handelte es sich um ein Mikrofon, eine Bibel, Altarglöckchen sowie einen Kirchengong, teilte die Polizei mit, die bislang noch keine Hinweise auf den Täter hat. die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter Telefon 06841/1060 zu melden.