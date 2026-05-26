Im Contwiger Freibad läuft derzeit wenig rund. Am ersten Öffnungstag waren aber trotz aller Widrigkeiten rund 150 Besucherinnen und Besucher gekommen.

„Für den ersten Tag und ein Bad ohne Heizung waren wir angenehm überrascht“, sagt Döring. Erstmals seit Jahren war Stammgast Markus Zimmer nicht der erste Frühschwimmer; laut Schwimmeisterin Jutta Döring kam er erst am Samstag, weil er freitags nicht kann.

Stattdessen war Georg Freyler als Erster im Schwimmerbecken und zog ab Punkt 10 Uhr eine Stunde lang seine Bahnen. „95 Prozent der Gäste wissen, dass wir in diesem Jahr keine Heizung haben, und niemand hat sich beschwert“, so Döring. Kinder seien ohnehin hart im Nehmen, die Jugendlichen freuten sich vor allem auf den Sprungturm.

Ein Freibad trotzt den Widrigkeiten

Wildschweine hatten rund 1000 Quadratmeter Liegewiese umgegraben. Nach der Neuanpflanzung bleibt die Fläche zunächst gesperrt. Und das Pfingsthochwasser vor zwei Jahren hat die Heizung so stark beschädigt, dass es in dieser Saison keine gibt. Auch die Ausbesserungen auf den gefliesten Wegen rund um die Becken sind aufwendig.

Für sie ist es die letzte Saison: Schwimmmeisterin Jutta Döring hört danach auf. Foto: Mario Moschel

Weil unklar ist, wie lange die Technik in diesem Sommer durchhält, werden in diesem Jahr keine Jahreskarten verkauft. „Wir halten das Bad mit Heftpflaster zusammen. Aber es gibt keinerlei Pläne, es zu schließen“, sagt Döring, die an diesem Freitag in ihre letzte Saison gestartet ist. Nach 49 Jahren als „Frau Schwimmbad“ geht sie anschließend in den Ruhestand.

Ein Förderantrag zur Sanierung der teils mehr als 50 Jahre alten Technik läuft. Vieles ist dringend nötig. Doch die Contwiger lieben „ihr“ Freibad und würden nicht freiwillig darauf verzichten. Politik und Mitarbeitende sind deshalb zuversichtlich, dass das Bad auch im kommenden Jahr öffnet.