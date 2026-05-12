Der Coach kam vor der Saison vom FC Fehrbach zu Spielgemeinschaft. Nur, ob er sein Team künftig in der A- oder in der B-Klasse anleitet, ist noch unklar.

Die SG Maßweiler-Höhmühlbach hat die Weichen für die kommende Saison gestellt: Kevin Leiner bleibt Trainer der ersten Mannschaft, die in der A-Klasse vor den letzten beiden Sppieltagen der Saison 2025/26 derzeit noch abstiegsbedroht mit 22 Punkten auf Platz 15 steht.

Coach der SG-Zweiten in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West wird Thorsten Bank, der im Januar 2026 vom FK Petersberg nach Maßweiler gewechselt war. Für die neue Saison haben zudem folgende Spieler zugesagt, für die SG Maßweiler/Höhmühlbach zu spielen: Marco Hirschelmann und Lars Dominik Weber (beide FK Petersberg), Marc Schwartz und Marlon Schwartz (beide JSG Heltersberg), Sascha Reinig ( TuS Landstuhl) und Natdaina Nuangthong (SG Grenzland).