Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut 460 Unterstützer unterzeichneten bis Mittwochmittag die vom Sprecher der Kreis-Grünen, Marc Sadowski, am Wochenende gestartete, an Zweibückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza gerichtete Petition gegen die Ansiedlung von Amazon am Steitzhof. Das sei schon jetzt ein Erfolg, sagt der in Heltersberg wohnende, an der Zweibrücker Mannlich-Realschule arbeitende Lehrer.

Ein stimmgewaltiger Widerstand finde so Ausdruck, sagt Sadowski. Er sei sich sicher, dem Stadtrat, dem Kreistag, dem Verbandsgemeinderat und der Zweckverbandsversammlung eine Eingabe von wenigstens