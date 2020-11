Der Grünen-Politiker und Vizedirektor der Mannlich-Realschule Marc Sadowski hat am Sonntag den Umstand verteidigt, dass die für kommenden Mittwoch geplante Sitzung des Zweibrücker Stadtrats bisher nicht abgesagt oder verschoben wurde. Eine Verschiebung hatte die RHEINPFALZ am Samstag in einem Kommentar angeregt. Sadowski, der seit Sommer Kreissprecher der Grünen Südwestpfalz ist, verweist darauf, dass trotz Lockdown auch in Schulen und großen Firmen nach wie vor viele Menschen zusammenkämen. Sadowski begründet seinen Einsatz für ein Festhalten am Termin der Stadtratssitzung damit, dass der Austausch von Argumenten „wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz“ von Entscheidungen sei. Außerdem stünden auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung „durchaus wichtige Punkte, bei denen auch Fristen eingehalten werden müssen“, zum Beispiel „die Sanierung von Schulen, Baumaßnahmen, Förderanträge und Personalangelegenheiten“.