Sabine Deller geht von der Bühne und tanzt durch die Reihen, mitten durch die auf Picknickdecken oder Stühlen sitzenden Zuhörer. Sie haucht, schreit und röhrt. Die Hubbert House Band schuf am Sonntagvormittag beim Picknick im Park eine tolle Atmosphäre. Bald gibt es niemanden mehr, der still sitzen bleibt.

Sabine Deller geht von der Bühne und tanzt durch die Reihen, mitten durch die auf Picknickdecken sitzenden Zuhörer. Sie haucht, schreit und röhrt. Die Hubbert House Band schuf am Sonntagvormittag beim Picknick im Park im Rosengarten eine tolle Atmosphäre. Bald gibt es keinen mehr, der still sitzen bleibt. Marius Müller-Westernhagens „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ entfesselt die wilde Seite in Sabine Deller. Sogar die Schreie beherrscht sie und ist zugleich Meisterin darin, ihre Zuhörer anzustacheln. Ihre Energie scheint grenzenlos. Die Bühne ist es leider nicht. Kein Problem, schon ist die rothaarige Soul-Röhre auf dem Rasen und ganz nah bei den Zuhörern.

Ein paar scheinen ein bisschen perplex, als Deller sie ansingt. Sie läuft tanzend durch den Rosengarten, und schon hat sie wieder ein neues Lied auf den Lippen. „Nutbush City Limits“ verlangt ihren Stimmbändern einiges ab. Ein feuriger Klassiker jagt den nächsten. Zwischendrin toben Kinder, und eine tolle Energie greift um sich. Viele tanzen und singen mit. Man muss wohl kaum erwähnen, dass die Hubbert House Band eine grandiose Setlist haben. Vollgepackt mit Rock’n’Roll.

„Ach Gott, is das scheen!“, ruft Deller begeistert aus, als sie auf dem Rasen steht. „Ich bin ganz überwältigt, wenn ich mich hier umguck – das ist ja fast wie früher!“ „Jetzt kommt e Lied, das is für die Fraue. Aber wenn die Männer merke, es packt se – lebe Sie sich aus!“

Ausleben ist untertrieben. Bei den ersten Tönen von „I Will Survive“ flippen die Leute aus. Ein Chor legt sich über den Rosengarten, wenn nicht nur Frauen im Refrain mitsingen. Deller beherrscht auch die langen Töne hervorragend. Es ist dieses Kratzige, dieses Unbändige, das unter die Haut geht. Die E-Gitarre von Markus Wille ist dröhnend und krachend, Schlagzeuger Bernd Auer steht dem in nichts nach. Bassist Günther Deutschmann sorgt für die Klangfülle.

Ein weiterer Westernhagen bringt den Rosengarten zum Kochen. Diesmal singt Markus Wille, stellenweise schön derb und rau. „Hier drüben in der Kneipe fühl„ ich mich frei“ findet seinen Höhepunkt in einem mitreißenden Duett mit der Frontsängerin.

Mit dem vielgecoverten „Jolene“ hält Westernstimmung Einzug. Hier hätte die Frontsängerin ruhig ein bisschen mehr aus dem Song rausholen können. Bei „We Love to Entertain you“ ist sie aber wieder ganz die Alte. Das scheint das Motto der Hubbert House Band zu sein – auch in Sachen flotte Sprüche zwischendurch.

Als Deller fragt, ob sie alle „gudd gess und getrunk“ haben, knallt passend dazu ein Sektkorken. „Mir han ach alkoholfreier Wein, aber wer will das schon?“ So geht ein tolles Konzert zu Ende, das sowohl stimmungsmäßig als auch stimmlich gut war. „Mei Corona-Bauch ist geschädigt!“ Solche witzigen Erkenntnisse gibt’s noch obendrauf.