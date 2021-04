Fußball-Regionalligist SV Elversberg steht als erster Teilnehmer des Saarland-Pokalfinales 2021 fest. In der Halbzeitpause des Regionalligaspiels am Dienstagabend, 20. April, zwischen dem FC Homburg und Mainz 05 II (2:2) wurde das Pokal-Halbfinale unter den drei letzten Mannschaften ausgelost, die im Cup-Wettbewerb verblieben sind. Wegen des coronabedingten Saisonabbruchs bei den Amateuren hatten sich alle unterklassigen saarländischen Vereine aus dem laufenden Pokalwettbewerb zurückgezogen. Im Lostopf verblieben Drittligist FC Saarbrücken und die beiden Regionalligateams FC Homburg und SV Elversberg. Letzterer ergatterte bei der Ziehung am Dienstagabend ein Freilos und zieht kampflos ins Endspiel am „Finaltag der Amateure“ am 29. Mai ein. Der Endspielgegner wird im einzigen Halbfinalspiel zwischen dem FC Homburg und dem 1.FC Saarbrücken ermittelt. Diese Partie soll im Homburger Waldstadion ausgetragen werden. Der Termin wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben.