Die graue Saarpfalzstraße wird grün. Dafür sorgen 26 Bäume, die bis Mitte November rechts und links der Zufahrtsstraße zum Globus gepflanzt werden. Ausschlaggebend war eine private Initiative, sagte City-Managerin Petra Stricker. Die Bäume werden laut Stricker am Montag, 26. Oktober, bei der Mittelbacher Garten- und Landschaftsbaufirma Werner angeliefert. Anschließend müssen die Pflanzstellen ausgemessen und markiert werden. Erst dann werden die Bäume eingepflanzt.

4000 Blumenzwiebeln müssen gepflanzt werden

Man habe auf Bäume gesetzt, denen der Klimawandel weniger anhaben kann: Mehlbeere, Amberbaum, Esche und Silberlinde. Vier Bäume werden in der Saarpfalzstraße vor dem Sanitätshaus Speer stehen, zwei vor der Schuhmarke und 20 sind für Globus reserviert – inklusive Tankstelle und Getränkemarkt. Die Idee, die Geschäftsstraße zu einer Baumallee werden zu lassen, hätte Holger Speer gehabt, Inhaber des Sanitätshauses, so Stricker. Dieser habe dann Globus und Schuhmarke ins Boot geholt. „Speer war inspiriert von der Wanderbaum-Aktion“, verweist Stricker auf die Strahlkraft zahlreicher Stadtgrün-Aktionen.

Nicht nur das Stadtbauamt, auch viele Ehrenamtliche, etwa von ZW-vernetzt, hätten geholfen, Projekte auf den Weg zu bringen und zu begleiten. Und noch mehr Aktionen seien in Planung, so die City-Managerin: Im kommenden Frühjahr sollen Blumen erblühen. Dafür habe Globus 4000 Blumenzwiebeln gespendet, die in den nächsten Tagen bei einer Pflanzaktion an der Saarpfalzstraße gesteckt werden.

INFO



Wer helfen möchte, Blumenzwiebeln zu pflanzen, kann sich melden unter info@zw-vernetzt.de.