Zwar musste der FC Homburg am Sonntag mit einer 0:1-Auswärtsniederlage in Walldorf einen weiteren Dämpfer im Aufstiegsrennen in der Fußball-Regionalliga Südwest hinnehmen. Aktuell auf Platz 6 rangierend, mit neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer SGV Freiberg, hat der Vorstand des FC Homburg jetzt frist- und formgerecht den Lizenzantrag für die Dritte Liga beim DFB eingereicht. So wolle man „unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation die formalen Voraussetzungen für einen möglichen Aufstieg“ schaffen. Die Unterlagen für den Antrag wurden seit Dezember 2025 vorbereitet. Man wolle „für alle sportlichen Szenarien gerüstet sein“, hieß es am Dienstag. FCH-Finanzvorstand Hans-Joachim Burgardt: „Solange die Möglichkeit besteht, wollen wir diese Option offenhalten. Insbesondere geht es hierbei auch um die finanzielle Kontinuität, da ein Jahresabschluss auf dem vorherigen aufbaut.“