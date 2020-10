Der Saarpfalz-Kreis hat am Dienstag den Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Damit zählt das komplette Saarland als Risikogebiet.

Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises meldete am Dienstag 18 Neuinfektionen (Stand: 20. Oktober, 15.30 Uhr). Insgesamt 77 Neuinfektionen in sieben Tagen trieben den Inzidenzwert auf 54,3 hoch. Damit wurde der Saarpfalz-Kreis zum Corona-Risikogebiet. Mit Inkrafttreten der „Verordnung hinsichtlich Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 bei regionalem Infektionsgeschehen im Saarpfalz-Kreis“ am Sonntag wurden die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie bereits verschärft. Wie Landrat Theophil Gallo mitteilte, unterstützen seit Dienstag fünf Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Kontakten. Die Verordnung ist nachzulesen unter: saarpfalz-kreis.de/leben-soziales-gesundheit/gesundheit/coronavirus