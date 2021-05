Am Freitag, 14. Mai, hat der Saarpfalz-Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) erstmals seit Wochen wieder einen Inzidenzwert unter 100 erreicht. Die aktuelle Siebentages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wurde mit 94,2 angegeben. Bleibt der Wert in den kommenden Tagen stabil unter 100, könnte dort vom kommenden Samstag, 22. Mai, an das Saarland-Modell wieder greifen. Dann würden etwa die nächtliche Ausgangssperre wegfallen und die Außengastronomie für negativ Getestete erlaubt werden. Dies ist in den beiden saarländischen Kreisen St. Wendel (am 14. Mai 55,2) und Merzig-Wadern (73,6) dank gefallener Inzidenzen bereits seit Donnerstag, 13. Mai, wieder der Fall. Für den Landkreis Neunkirchen verzeichnete das RKI am 14. Mai den Wert 92,8. Dort könnte man bereits ab Sonntag, 16. Mai, wieder zum Saarland-Modell zurückkehren.

Saarpfalz-Kreis baut sein Corona-Telefon aus

Am Montag, 17. Mai, schaltet der Saarpfalz-Kreis unter der Rufnummer 06841/104-7307 ein weiteres Corona-Infotelefon frei. Über diesen Anschluss werden Fragen zu Corona beantwortet, die mit Schulen und Kindergärten zusammenhängen. Auch nach Testergebnissen und Quarantänezeiten kann man sich unter dieser Nummer erkundigen. Das Infotelefon ist außer an Feiertagen montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Die allgemeine Corona-Hotline des Saarpfalz-Kreises (06841/104-7306) kann außer an Feiertagen montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr angerufen werden. Über Corona, Impfungen und Tests informiert zudem die zentrale Nummer 0681/501-4422 des saarländischen Gesundheitsministeriums jeweils montags bis sonntags von 7 bis 20 Uhr.