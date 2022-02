Theophil Gallo (SPD), Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar und Landrat des Saarpfalz-Kreises, hat am Donnerstag, 24. Februar, in einer Videoschalte mit Andrij Sulym gesprochen, dem Landrat des ukrainischen Kreises Lwiw (Lemberg). Dieser unterhält eine Partnerschaft mit dem Saarpfalz-Kreis im Saarland. Wie Gallo berichtet, wurde Andrij Sulym in der Videoschalte zusammen mit dem ukrainischen Generalkonsul Vadym Kostiuk deutlich: „Die ukrainischen Landsleute stehen ein für ihre Heimat, ihr Land und sind dankbar für jegliche Unterstützung, die ihnen von außerhalb zugesichert wird.“ Der saarländische Landrat in Homburg: „Wir sind uns einig, dass wir zusammenstehen und helfen müssen. Das sehe ich beispielsweise bei einer medizinischen Hilfeleistung. Ich habe in der Videokonferenz auch spontan angeboten, wenn notwendig auch Flüchtlinge aufzunehmen, wenn das unsere polnischen Partner nicht alleine schaffen.“ Auch die Stadt Saarbrücken trifft inzwischen Vorbereitungen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.