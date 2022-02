Ab sofort gibt es kostenlose PCR-Tests nur noch nach positivem Corona-Schnelltest. Ein Antigen-Schnelltest ist in zertifizierten Testzentren erhältlich, so das Gesundheitsamt in Homburg. Der Saarpfalz-Kreis beruft sich bei der Neuregelung auf das Bundesgesundheitsministerium: „PCR-Tests sollen künftig nur noch auf die Fälle konzentriert werden, bei denen man bei hoher Inzidenz davon ausgehen kann, dass sie zu positiven Testergebnissen führen.“ Die rote Warnmeldung auf der Corona-Warn-App reiche nicht mehr, um einen PCR-Test zu bekommen. Zum Freitesten aus der Quarantäne reiche der Schnelltest.