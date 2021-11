Wer am Mittwoch, 8. Dezember, den Elternvortrag über Neueinschulungen im Homburger Saarpfalz-Gymnasium besuchen möchte, muss sich wegen Corona unter Telefon 06841/92310 oder E-Mail spg@spg-hom.de vorher anmelden. Beim Vortrag gilt 2G. Eine Kinderbetreuung wird nicht angeboten. Eltern, die die 2G-Regel nicht erfüllen, können sich am Telefon beraten lassen. Auch für den Tag der offenen Tür am Samstag, 11. Dezember, müssen Eltern vorab telefonisch ihren Besuch anmelden und ein festes Zeitfenster buchen. Alle Fächer und AGs der Schule werden vorgestellt. Auf dem Schulhof gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen. Für Grundschulkinder genügt der Testnachweis von ihrer Grundschule. Unter www.spg-hom.de wird vorab mitgeteilt, ob es noch mehr Änderungen gibt. ghm