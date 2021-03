Er soll 50 bis 60 Jahre alt sein, einen Bierbauch und volles kurzes, hochgestelltes graues Haar haben: Laut Polizei hat der Unbekannte am Dienstag, 2. März, in der Kaiserstraße in Kirkel aus einem blauen Auto heraus zwei Mädchen angesprochen und belästigt. Bevor er sie gegen 17 Uhr nahe der Einmündung Am Hasensprung direkt angesprochen hat, soll er die Sieben- und die 14-Jährige bereits über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Schließlich habe er zu ihnen gesagt, er wolle „mit seinem Mitfahrer abklären“, ob er die beiden Mädchen mitnehmen könne. Als diese ablehnten, sei der Mann weggefahren. Der den Kindern gänzlich unbekannte Mann sei kräftig und Westeuropäer. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine blaue oder schwarze Weste mit kurzen Ärmeln. Das blaue Auto sei ein älterer Viertürer, eventuell ein Opel (kein Kombi), mit „E“-Nummernschild für Essen. Die Homburger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06841/1060.